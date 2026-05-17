La Escuela Normal restringe el ingreso de mochilas tras las amenazas de bomba

Las autoridades de la Escuela de Educación Secundaria N° 4 (ex Normal) anunciaron la implementación de severas medidas de control de acceso para los estudiantes y la radicación de denuncias ante la Justicia, luego de que el establecimiento sufriera un nuevo hecho de amenaza de bomba el viernes.

A través de un comunicado oficial, el equipo de conducción de la institución confirmó que el pasado viernes se registró un nuevo episodio que puso en alerta a la comunidad.





"El día viernes 15 de mayo hemos atravesado una nueva situación de amenaza hacia la integridad física de quienes habitamos nuestra escuela. Esto nos invita a continuar fortaleciendo el trabajo que venimos realizando para garantizar el resguardo de todos y todas, en el marco de las políticas de cuidado, que son nuestra responsabilidad", expresaron los directivos.





Ante esta situación, se dio aviso inmediato a las autoridades correspondientes y se formalizaron las acciones legales en los organismos de seguridad pertinentes.





"Se han registrado los hechos, se dio aviso a las autoridades correspondientes, y se han radicado las denuncias en los organismos de seguridad pertinentes. Asimismo el día viernes pasado se desarrolló una mesa intersectorial de trabajo en la que participaron autoridades de seguridad y de educación, con el fin de abordar esta problemática y trabajar sobre la prevención de nuevos sucesos", detallaron desde la institución.





Las autoridades informaron que a partir de este lunes 18 de mayo se modificaron de manera drástica las condiciones de ingreso de materiales para los alumnos.





"Como parte del trabajo que nos encontramos construyendo, les comunicamos que a partir del día lunes 18/5/2026 los estudiantes deberán asistir con carpeta y cartuchera en mano. Si necesitan llevar otras pertenencias, sólo podrán hacerlo en bolsas transparentes", precisó el comunicado.





Asimismo, los directivos convocaron a las familias a revisar y actualizar a la brevedad las planillas oficiales de autorización de retiro de los estudiantes, recordando que el personal docente tiene estrictamente prohibido autorizar la salida de un menor con personas que no figuren debidamente avaladas en los documentos institucionales. Sin embargo, buscaron llevar tranquilidad a los tutores respecto a la permanencia de los alumnos en el edificio.





"Les recordamos que los docentes no pueden autorizar a retirarse a un estudiante con un adulto que no haya sido avalado por la familia en los documentos oficiales. También queremos llevarles la tranquilidad de que, en el caso que no puedan retirar a sus hijos/as en el momento, el personal de la institución permanecerá al cuidado de los/as mismos/as hasta que finalice el turno correspondiente", aseguraron.

Por último, las autoridades de la EES 4 apelaron al compromiso y la corresponsabilidad de toda la comunidad para garantizar un entorno seguro, solicitando un abordaje familiar sobre la gravedad de lo acontecido.





"Solicitamos que cada familia pueda dialogar con su hijo/a sobre la responsabilidad, consecuencias emocionales y eventuales consecuencias legales de este tipo de hechos de intimidación pública. Continuaremos trabajando en corresponsabilidad, con el compromiso de siempre", concluye el texto firmado por el Equipo de conducción de la EES 4.