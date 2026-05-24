Un menor demorado tras un allanamiento por robo a mano armada y secuestro de marihuana

Un joven de 17 años fue demorado tras un allanamiento en una vivienda, en el marco de una causa que investiga un robo con armas y en la cual se secuestraron además cogollos de marihuana, según informaron fuentes policiales.

El operativo fue ejecutado este sábado por personal policial del Gabinete de Tácticas Operativas (GTO) en forma conjunta con efectivos de la Sub DDI local. La medida se derivó de tareas investigativas y de campo desarrolladas a partir de una denuncia radicada en la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro.

Con los elementos probatorios reunidos, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás solicitó una orden de registro para un domicilio ubicado en la calle Benefactoras Sampedrinas al 500.

Al cumplimentar la diligencia judicial, los uniformados procedieron al secuestro de aproximadamente 58 gramos de cogollos de marihuana y a la demora del adolescente, quien se encuentra sindicado como el presunto autor responsable del ilícito investigado.

El menor de edad fue notificado de la formación de la causa por el delito caratulado como "robo agravado por el uso de arma de fuego y tenencia de estupefacientes para consumo", dándose cumplimiento a los recaudos legales de rigor dispuestos por el magistrado interviniente.