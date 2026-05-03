Organizaciones ambientalistas y vecinos realizaron una jornada de limpieza en Bajo Puerto y Bajo Cementerio

Durante la mañana de este domingo, integrantes de las agrupaciones Barrios Unidos y Conciencia Ecológica, junto a vecinos de la ciudad, llevaron adelante una jornada de saneamiento ambiental en los sectores del Puerto y el barrio Cementerio. La actividad se inició a las 9:30 en el Mirador del Puerto, punto de encuentro donde se coordinaron las tareas de recolección de residuos en este sector estratégico de la costa sampedrina.

Un joven fue aprehendido con estupefacientes en la vía pública

 

Foto ilustrativa

Un hombre de 23 años fue aprehendido este fin de semana en la intersección de las calles Manuel Iglesias y Liniers, luego de que personal policial detectara que transportaba sustancias ilícitas entre sus pertenencias. El procedimiento se dio en el contexto de los operativos de prevención que las fuerzas de seguridad despliegan en distintos puntos de la ciudad.

Durante la diligencia, efectivos del Grupo de Tareas Municipales (GTM) identificaron al sujeto en la vía pública y procedieron al secuestro de un envoltorio que contenía marihuana. Tras el hallazgo, el individuo fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para los fines legales de rigor.

En el hecho tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, bajo cuya órbita se inició una causa penal por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. El aprehendido quedó formalmente a disposición de la justicia para las actuaciones judiciales subsiguientes.