Un joven fue aprehendido con estupefacientes en la vía pública

Foto ilustrativa

Un hombre de 23 años fue aprehendido este fin de semana en la intersección de las calles Manuel Iglesias y Liniers, luego de que personal policial detectara que transportaba sustancias ilícitas entre sus pertenencias. El procedimiento se dio en el contexto de los operativos de prevención que las fuerzas de seguridad despliegan en distintos puntos de la ciudad.

Durante la diligencia, efectivos del Grupo de Tareas Municipales (GTM) identificaron al sujeto en la vía pública y procedieron al secuestro de un envoltorio que contenía marihuana. Tras el hallazgo, el individuo fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para los fines legales de rigor.

En el hecho tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, bajo cuya órbita se inició una causa penal por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. El aprehendido quedó formalmente a disposición de la justicia para las actuaciones judiciales subsiguientes.