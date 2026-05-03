Organizaciones ambientalistas y vecinos realizaron una jornada de limpieza en Bajo Puerto y Bajo Cementerio

Durante la mañana de este domingo, integrantes de las agrupaciones Barrios Unidos y Conciencia Ecológica, junto a vecinos de la ciudad, llevaron adelante una jornada de saneamiento ambiental en los sectores del Puerto y el barrio Cementerio. La actividad se inició a las 9:30 en el Mirador del Puerto, punto de encuentro donde se coordinaron las tareas de recolección de residuos en este sector estratégico de la costa sampedrina.

La convocatoria, de carácter abierto y comunitario, reunió a familias y grupos de amigos que se sumaron a la iniciativa con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio público. Según indicaron los organizadores, la propuesta buscó fomentar la responsabilidad colectiva en el cuidado del medio ambiente local, instando a los participantes a colaborar con sus propias herramientas y guantes para agilizar las labores de limpieza.

La jornada del domingo permitió retirar una importante cantidad de desechos acumulados en la zona, contribuyendo a la preservación del entorno natural y la puesta en valor de los miradores. Desde las organizaciones destacaron la respuesta de la comunidad ante este tipo de acciones voluntarias, que apuntan a generar una mayor conciencia ecológica y a garantizar el mantenimiento de los espacios recreativos que bordean el río.