Un joven aprehendido por robar una bolsa de batatas

Un joven de 20 años fue aprehendido ayer por la tarde en la intersección de las calles Mateo Sbert y Nieto de Torres, luego de intentar darse a la fuga tras cometer un ilícito.

El hecho se produjo cuando el imputado sustrajo una bolsa de arpillera que contenía 20 kilos de batatas de un predio abierto ubicado en la avenida Lucio Mansilla al 2500, propiedad de una mujer de 48 años. Personal de la Estación de Policía Comunal intervino rápidamente en el lugar y logró interceptar al sospechoso durante la huida.

El causante fue trasladado a la dependencia policial, donde se lo notificó del inicio de una causa penal por el delito de hurto. El joven permanece alojado en el sector de calabozos a la espera de las directivas judiciales pertinentes de la Fiscalía Número 7 de San Pedro, que tomó intervención en el caso.