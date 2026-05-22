Río Tala se prepara para celebrar el 25 de Mayo con una gran fiesta patria y espectáculos artísticos

  Río Tala se vestirá de fiesta el próximo lunes 25 de mayo para conmemorar el aniversario de la Revolución de Mayo con una jornada que combinará tradición, música en vivo y una variada propuesta gastronómica para disfrutar en familia. El evento central se desarrollará a partir de las 12:00 horas en el predio Juan Bautista Zucchi. La organización invitó a los asistentes a concurrir con sus propias reposeras para disfrutar de las actividades programadas al aire libre con total comodidad.

Un joven aprehendido por robar una bolsa de batatas


 Un joven de 20 años fue aprehendido ayer por la tarde en la intersección de las calles Mateo Sbert y Nieto de Torres, luego de intentar darse a la fuga tras cometer un ilícito.

El hecho se produjo cuando el imputado sustrajo una bolsa de arpillera que contenía 20 kilos de batatas de un predio abierto ubicado en la avenida Lucio Mansilla al 2500, propiedad de una mujer de 48 años. Personal de la Estación de Policía Comunal intervino rápidamente en el lugar y logró interceptar al sospechoso durante la huida.

El causante fue trasladado a la dependencia policial, donde se lo notificó del inicio de una causa penal por el delito de hurto. El joven permanece alojado en el sector de calabozos a la espera de las directivas judiciales pertinentes de la Fiscalía Número 7 de San Pedro, que tomó intervención en el caso.