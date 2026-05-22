Río Tala se prepara para celebrar el 25 de Mayo con una gran fiesta patria y espectáculos artísticos

Río Tala se vestirá de fiesta el próximo lunes 25 de mayo para conmemorar el aniversario de la Revolución de Mayo con una jornada que combinará tradición, música en vivo y una variada propuesta gastronómica para disfrutar en familia.

El evento central se desarrollará a partir de las 12:00 horas en el predio Juan Bautista Zucchi. La organización invitó a los asistentes a concurrir con sus propias reposeras para disfrutar de las actividades programadas al aire libre con total comodidad.

La grilla artística contará con la participación de destacados ballets y músicos locales y regionales. Entre los artistas confirmados se encuentran Jesús El Colibrí, el Ballet Folklórico Los de Salta, Matías Peluchon y el conjunto folklórico De Sencillo y de Alpargata, encargado de brindar un show chamamecero. Además, se presentarán los integrantes de Baby Urban Studio, completando una oferta cultural diversa para todos los gustos.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca propiciar un espacio de encuentro comunitario para celebrar las raíces patrias, combinando espectáculos artísticos de calidad con opciones culinarias típicas para celebrar la fecha patria.