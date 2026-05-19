Un detenido por amenazar a un vecino con una cuchilla en la vía pública

El Municipio dio inicio a los trabajos de refacción y acondicionamiento en el sector de ingreso de colectivos de la Terminal de Ómnibus local. La obra contempla el retiro integral del adoquinado deteriorado en el acceso principal y su reemplazo por losas de hormigón, una intervención planificada para optimizar la circulación del transporte y garantizar la durabilidad de la calzada ante el tránsito pesado. Las tareas forman parte del plan de mejoras que el Ejecutivo local lleva adelante desde que el predio pasó a la órbita de la administración municipal. El intendente Cecilio Salazar recorrió el inicio de los trabajos acompañado por el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas; el secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito; y el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez.
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Un violento episodio derivado de un conflicto vecinal de larga data terminó con un hombre de 37 años aprehendido ayer en la intersección de la Avenida 3 de Febrero y Maestro Reina.
El hecho se produjo mientras personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) realizaba una recorrida preventiva por la zona. En presencia de los uniformados, el agresor intimidó y amenazó de muerte a otro joven de 26 años utilizando una cuchilla. Ante la flagrancia de la situación, los efectivos intervinieron de inmediato, redujeron al atacante y procedieron al secuestro del arma blanca.
La fiscalía local en turno dispuso la notificación de la causa por el delito de amenazas agravadas y ordenó que el imputado permanezca alojado en el sector de calabozos, además de mantener el elemento cortante bajo secuestro.
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