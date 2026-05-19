Un detenido por amenazar a un vecino con una cuchilla en la vía pública

Un violento episodio derivado de un conflicto vecinal de larga data terminó con un hombre de 37 años aprehendido ayer en la intersección de la Avenida 3 de Febrero y Maestro Reina.

El hecho se produjo mientras personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) realizaba una recorrida preventiva por la zona. En presencia de los uniformados, el agresor intimidó y amenazó de muerte a otro joven de 26 años utilizando una cuchilla. Ante la flagrancia de la situación, los efectivos intervinieron de inmediato, redujeron al atacante y procedieron al secuestro del arma blanca.

La fiscalía local en turno dispuso la notificación de la causa por el delito de amenazas agravadas y ordenó que el imputado permanezca alojado en el sector de calabozos, además de mantener el elemento cortante bajo secuestro.