Avanza el reemplazo del adoquinado por hormigón en el ingreso a la Terminal de Ómnibus

 El Municipio dio inicio a los trabajos de refacción y acondicionamiento en el sector de ingreso de colectivos de la Terminal de Ómnibus local. La obra contempla el retiro integral del adoquinado deteriorado en el acceso principal y su reemplazo por losas de hormigón, una intervención planificada para optimizar la circulación del transporte y garantizar la durabilidad de la calzada ante el tránsito pesado. Las tareas forman parte del plan de mejoras que el Ejecutivo local lleva adelante desde que el predio pasó a la órbita de la administración municipal. El intendente Cecilio Salazar recorrió el inicio de los trabajos acompañado por el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas; el secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito; y el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez.

Un detenido por amenazar a un vecino con una cuchilla en la vía pública


Un violento episodio derivado de un conflicto vecinal de larga data terminó con un hombre de 37 años aprehendido ayer en la intersección de la Avenida 3 de Febrero y Maestro Reina.

El hecho se produjo mientras personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) realizaba una recorrida preventiva por la zona. En presencia de los uniformados, el agresor intimidó y amenazó de muerte a otro joven de 26 años utilizando una cuchilla. Ante la flagrancia de la situación, los efectivos intervinieron de inmediato, redujeron al atacante y procedieron al secuestro del arma blanca.

La fiscalía local en turno dispuso la notificación de la causa por el delito de amenazas agravadas y ordenó que el imputado permanezca alojado en el sector de calabozos, además de mantener el elemento cortante bajo secuestro.