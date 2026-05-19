Dos adolescentes de 14 años sorprendidos en una moto adulterada llevando envoltorios con cocaína

Durante un patrullaje preventivo realizado en la zona de la bajada Néstor Kirchner sin número, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás interceptó a dos adolescentes de 14 años —un varón y una mujer— que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Al momento de la fiscalización del rodado, una moto de 110 centímetros cúbicos de color negra, los efectivos policiales constataron que la numeración registral del motor y del chasis se encontraba totalmente suprimida. Asimismo, durante la requisa de seguridad, se hallaron entre las pertenencias de los menores un total de nueve envoltorios plásticos que contenían cocaína.

En el hecho tomó intervención la Fiscalía del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás. El magistrado interviniente dispuso la notificación del inicio de la causa penal para ambos implicados, el secuestro formal tanto del estupefaciente como de la motocicleta, y ordenó que los dos menores fueran entregados a sus respectivos progenitores bajo las actas de rigor.