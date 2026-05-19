Dos adolescentes de 14 años sorprendidos en una moto adulterada llevando envoltorios con cocaína

El Municipio dio inicio a los trabajos de refacción y acondicionamiento en el sector de ingreso de colectivos de la Terminal de Ómnibus local. La obra contempla el retiro integral del adoquinado deteriorado en el acceso principal y su reemplazo por losas de hormigón, una intervención planificada para optimizar la circulación del transporte y garantizar la durabilidad de la calzada ante el tránsito pesado. Las tareas forman parte del plan de mejoras que el Ejecutivo local lleva adelante desde que el predio pasó a la órbita de la administración municipal. El intendente Cecilio Salazar recorrió el inicio de los trabajos acompañado por el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas; el secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito; y el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez.
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Durante un patrullaje preventivo realizado en la zona de la bajada Néstor Kirchner sin número, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás interceptó a dos adolescentes de 14 años —un varón y una mujer— que se desplazaban a bordo de una motocicleta.
Al momento de la fiscalización del rodado, una moto de 110 centímetros cúbicos de color negra, los efectivos policiales constataron que la numeración registral del motor y del chasis se encontraba totalmente suprimida. Asimismo, durante la requisa de seguridad, se hallaron entre las pertenencias de los menores un total de nueve envoltorios plásticos que contenían cocaína.
En el hecho tomó intervención la Fiscalía del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás. El magistrado interviniente dispuso la notificación del inicio de la causa penal para ambos implicados, el secuestro formal tanto del estupefaciente como de la motocicleta, y ordenó que los dos menores fueran entregados a sus respectivos progenitores bajo las actas de rigor.
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