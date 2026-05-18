Un automóvil despistó en el acceso a Río Tala y secuestraron el vehículo porque sus ocupantes estaban ebrios

Dos personas que circulaban en aparente estado de ebriedad protagonizaron un siniestro vial tras despistar con su automóvil en el acceso a la localidad de Río Tala, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho se registró a raíz de un llamado de alerta al sistema de emergencias 911, lo que motivó el inmediato desplazamiento del personal policial hacia la intersección de la calle Juan de Garay y la ruta provincial 1001.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que un automóvil Ford Focus había perdido el control y despistó hacia la banquina. El rodado se encontraba ocupado por un hombre de 46 años, quien iba al mando del vehículo, y una mujer de 42 años como acompañante. Según detallaron los voceros, ambos ocupantes presentaban signos evidentes de ebriedad.

Una ambulancia del servicio de salud municipal se hizo presente en el sitio para brindar las primeras curaciones y proceder al traslado de los involucrados hacia el nosocomio local.

Fuentes del caso indicaron que el conductor se negó a recibir la asistencia médica correspondiente, mientras que la mujer debió ser atendida por profesionales de la salud tras presentar una lesión de carácter leve en la zona de la frente.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Pedro, desde donde se avalaron las actuaciones policiales y se dispuso que el automóvil sea incautado y remitido al Juzgado de Faltas de San Pedro por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.



