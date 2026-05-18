Un motociclista con graves lesiones tras chocar con un utilitario

Un motociclista de 30 años sufrió heridas graves, entre ellas un hundimiento de cráneo y fracturas múltiples, tras colisionar contra un vehículo utilitario en la planta urbana de esta ciudad, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho se registró ayer en la calle Fray Cayetano Rodríguez al 1000, adonde acudió el personal policial tras un llamado de alerta recibido a través del sistema de emergencias médicas 107.

Por razones que los peritos intentan establecer, una motocicleta de 250 centímetros cúbicos de cilindrada impactó contra un rodado utilitario conducido por un hombre de 35 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del motovehículo debió ser trasladado de urgencia hacia el hospital local por una ambulancia.

El cuerpo médico del nosocomio dictaminó que el paciente sufrió una fractura de fémur, fracturas en algunos dedos de la mano y hundimiento de cráneo, aunque los voceros policiales aclararon que se encuentra estable y fuera de peligro.

En el caso tomó intervención inmediata la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Pedro, que dispuso las pericias de rigor en el lugar del siniestro para determinar las responsabilidades del hecho.



