Un adolescente aprehendido tras robar una moto estacionada frente a un centro de salud

Un adolescente de 15 años fue aprehendido en las inmediaciones del basural tras ser señalado como el presunto autor del robo de una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública, fuera de un centro de salud.

El hecho se produjo en la mañana del viernes, en el CAPS Villa Depietri, ubicado en San Martín al 2800. En el lugar, la policía se entrevistó con una vecina de 31 años, quien manifestó que momentos antes un joven le había sustraído el motovehículo que había dejado estacionado frente al dispensario de la zona.

A partir de la descripción aportada, los efectivos de seguridad iniciaron de forma inmediata un operativo de búsqueda y rastrillaje por los sectores linderos. Al arribar a las inmediaciones del predio del basural de San Pedro, el personal policial constató que un grupo de vecinos de la zona había interceptado y retenido civilmente al sospechoso del ilícito.

Los uniformados procedieron al secuestro del rodado robado y a la aprehensión del menor, quien fue trasladado a la dependencia correspondiente. Tras la intervención de la Fiscalía del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás, el adolescente fue notificado de la formación de la causa bajo la carátula de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, y posteriormente fue entregado a su progenitora por disposición legal.