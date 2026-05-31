Tres personas demoradas por tenencia de marihuana en distintos operativos de control vehicular y de rutina

Dos operativos preventivos desarrollados por el personal de la Estación de Policía Comunal derivaron en la aprehensión de tres personas y el secuestro de un rodado en diferentes puntos de la ciudad, en el marco de causas por infracción a la Ley de Drogas.

El primero de los procedimientos se concretó durante la jornada de ayer, cuando los efectivos policiales abocados a tareas de identificación de rutina interceptaron en la vía pública a una mujer de 29 años y a un hombre de 36. Al momento del control, el personal constató que ambas personas tenían en su poder marihuana destinada al consumo personal.

Los involucrados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se cumplimentaron los recaudos legales correspondientes y se los notificó sobre el inicio de una causa por tenencia de estupefacientes para consumo personal, tras lo cual recuperaron la libertad. En este hecho tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de San Pedro.

Por otra parte, también en la mañana de ayer, las fuerzas de seguridad interceptaron a un adolescente de 16 años que circulaba a bordo de una motocicleta de gran cilindrada. Durante la requisa preventiva, los uniformados hallaron entre sus pertenencias una dosis de marihuana para consumo personal.

Además de la sustancia incautada, las autoridades comprobaron que el conductor carecía de la documentación obligatoria exigida para circular con el vehículo, lo que motivó el secuestro del rodado por parte del personal de la Dirección de Inspección Municipal. El menor fue conducido a la sede policial, donde se le notificó la formación de la causa penal antes de ser entregado a sus progenitores, quedando las actuaciones a disposición de la Fiscalía del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás.