Aprehensiones por pedido judicial, irrupción en viviendas y amenazas

Tres personas resultaron aprehendidas por las fuerzas de seguridad en distintos procedimientos que incluyeron la captura de un joven con pedido de captura, el arresto de un sospechoso dentro de una vivienda y la detención de un hombre bajo arresto domiciliario que amenazó a su familiar.

El primero de los hechos ocurrió durante la tarde de ayer, cuando efectivos policiales abocados a tareas de identificación de rutina interceptaron y trasladaron a la dependencia a un joven de 22 años. Tras consultar los sistemas informáticos, las autoridades constataron que sobre el sospechoso pesaba un pedido de paradero activo por un hecho de robo, a disposición de la Fiscalía del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás. Luego de cumplimentar las diligencias de rigor en la seccional, el implicado recuperó la libertad.

También durante la tarde de ayer, el personal de la Estación de Policía Comunal frustró un intento de robo tras ser alertado sobre el ingreso de un desconocido a una propiedad ubicada en la calle Lavalle al 2800. Al arribar al lugar, los uniformados aprehendieron en el interior de la finca a un conocido delincuente de 24 años, quien había ingresado con aparentes fines delictivos a la vivienda de un vecino de 82 años. Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, el detenido fue notificado de la formación de la causa por el delito de violación de domicilio y quedó alojado en el sector de calabozos.

Finalmente, en la madrugada de hoy, las fuerzas policiales debieron intervenir en un conflicto familiar registrado en una vivienda de la calle Cucit al 1500. Al llegar al domicilio, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de 24 años que se encontraba cumpliendo una medida de arresto domiciliario en ese mismo lugar y que había amenazado verbalmente a su hermano de 22 años. El imputado quedó a disposición de la fiscalía local en turno bajo las actuaciones correspondientes.