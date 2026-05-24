Tres aprehendidos por generar disturbios en la vía pública en estado de ebriedad

Personal policial de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro aprehendió a tres hombres en distintos operativos realizados en la vía pública por infracciones a los artículos contravencionales referidos a la alteración del orden público en estado de ebriedad, según informaron fuentes policiales.

La primera de las intervenciones tuvo lugar en la intersección de las calles Benefactoras Sampedrinas y Emilio Nieto de Torres. En ese punto, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 42 años que se encontraba ocasionando disturbios bajo los efectos del alcohol.

Un hecho de similares características se registró en la calle Combate de Obligado al 1183, donde el personal policial aprehendió a un hombre de 31 años, quien también alteraba el orden público en evidente estado de ebriedad.

Por último, en las inmediaciones de las calles Ituzaingó y Balcarce, las autoridades interceptaron y aprehendieron a un conductor de 30 años. El implicado generaba disturbios en estado de ebriedad a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, la cual carecía de la documentación legal requerida.

En todos los casos tomó intervención el Juzgado de Paz de San Pedro, el cual dispuso la correspondiente notificación de la causa contravencional por infracción a la Ley 8031/73, en tanto que el motovehículo secuestrado quedó alojado a disposición del Juzgado de Faltas local.