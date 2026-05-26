Trabajadores de la salud nucleados en CICOP anunciaron otro paro para este jueves



Las trabajadoras y los trabajadores del sistema público de salud nucleados en CICOP anunciaron un paro de actividades por 24 horas para el jueves 28 de mayo. La protesta gremial se fundamenta en el reclamo ante la falta de pago de los aumentos salariales que ya habían sido acordados en las paritarias provinciales. Las trabajadoras y los trabajadores del sistema público de salud nucleados en CICOP anunciaron un paro de actividades por 24 horas para el jueves 28 de mayo. La protesta gremial se fundamenta en el reclamo ante la falta de pago de los aumentos salariales que ya habían sido acordados en las paritarias provinciales.

Entre los puntos de conflicto que motivan la decisión se encuentra el reclamo por las cuotas de los retroactivos correspondientes a los meses de febrero, marzo, mayo y julio de 2025, además de la aplicación de la escala salarial de agosto y octubre de ese mismo año con sus respectivos retroactivos. A esto se suma el pedido de regularización de las escalas salariales del corriente año 2026 correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y mayo. El pliego de demandas incluye asimismo el pago de las bonificaciones por trayectoria formativa, por jefaturas y por centros de salud, junto con el tratamiento de los concursos, las recategorizaciones del personal y mejoras en las condiciones de seguridad de los establecimientos.

En el marco de esta jornada de protesta, el personal sanitario mantendrá el funcionamiento regular de las guardias y garantizará la atención exclusiva de urgencias y emergencias para toda la población. Paralelamente, los trabajadores reafirmaron su compromiso con los vecinos mediante la organización de una Jornada de Atención Primaria de la Salud en las instalaciones del Hospital local, la cual se desarrollará el mismo jueves de 9:00 a 11:00 horas.

Durante este bloque horario, se realizarán de forma gratuita controles de presión arterial, glucemia capilar, peso y talla, acompañados por consejería sobre alimentación saludable. En simultáneo, las trabajadoras sociales brindarán orientación referida al acceso al sistema de salud, la detección de situaciones de vulnerabilidad y el registro de demandas sociales, con el objetivo de sostener el cuidado comunitario mientras se exige una respuesta oficial frente al ajuste y al deterioro de las condiciones del sistema sanitario regional.