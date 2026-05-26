Demoraron a un hombre y una mujer que intentaron descartar objetos robados

La Dirección de Ambiente de la Municipalidad, puso en marcha la primera campaña de recepción y recupero de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La iniciativa se implementa en el marco de las actividades programadas por el Mes del Ambiente. El programa se desplegará tanto en la ciudad cabecera como en las distintas delegaciones del partido. Las autoridades locales informaron que el propósito central es brindar a los vecinos una alternativa accesible para la disposición final adecuada de estos elementos en desuso, incentivando su reutilización y evitando la proliferación de basurales a cielo abierto o el descarte en espacios no autorizados.
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Dos personas fueron aprehendidas ayer en la intersección de las calles Ruffa y Sargento Selada por personal de la Estación de Policía Comunal, en el marco de una causa caratulada preventivamente como averiguación de ilícito.
Los efectivos policiales que se encontraban en recorrida preventiva interceptaron en esa esquina a un hombre de 31 años y a una mujer de 45 años, quienes deambulaban por la zona con diversos elementos en su poder. Al percatarse de la presencia de las patrullas, ambas personas intentaron descartar los objetos que trasladaban para evitar ser descubiertas.
Ante esta situación de flagrancia, los agentes procedieron a retener a los sospechosos y a incautar los elementos descartados en la vía pública. Actualmente, la policía realiza las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia de los objetos secuestrados y dar con sus legítimos propietarios, bajo la intervención de la fiscalía local en turno.
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