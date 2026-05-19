Tareas integrales de limpieza y mantenimiento en la Plaza Constitución

Personal de la Dirección de Parques y Jardines, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos local, llevó a cabo un operativo integral de limpieza y mantenimiento en la Plaza Constitución con el objetivo de optimizar las condiciones del principal espacio verde del casco urbano.

Las cuadrillas municipales concretaron tareas que incluyeron el corte de césped, el desmalezamiento de canteros, la podadss de mantenimiento del arbolado y el acondicionamiento de los senderos peatonales.

Estas acciones forman parte del programa de puesta en valor de los espacios públicos que el área de Servicios Públicos ejecuta en las diferentes plazas, accesos y paseos de la localidad, orientados a sostener el ordenamiento ambiental y la seguridad en las zonas de mayor circulación vecinal.ds