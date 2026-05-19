Náutico debutó en la Liga Provincial de Vóley con balance positivo

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Los planteles de primera división masculina y femenina de vóley del Club Náutico San Pedro concretaron su debut en la fecha inicial de la Liga Provincial de la Zona Norte, certamen que reúne a catorce equipos por rama y que otorgará a los seis mejores clasificados el acceso a la gran final de la provincia de Buenos Aires. El primer weekend del calendario anual se disputó en las instalaciones del Club Alsina, en la ciudad de Los Toldos.
El equipo masculino, conducido técnicamente por Federico Bonvissuto junto al asistente Rodrigo Cano, cerró su participación con un saldo equilibrado de dos victorias y dos derrotas. En la jornada de apertura, el conjunto celeste venció por 3-1 a Gimnasia y Esgrima de Pergamino, para luego caer por 0-3 ante Alianza de Chivilcoy. El domingo, los varones no pudieron sostener el ritmo inicial y tropezaron 1-3 frente a Sarmiento de Junín, pero se recuperaron en el último compromiso del certamen con un contundente triunfo por 3-0 sobre San Martín de Nueve de Julio, con Alhue Loquindoli como máximo anotador del grupo.
Por su parte, la primera división femenina sumó una victoria y tres caídas en una competencia donde el entrenador apostó por la inclusión de numerosas jugadoras de la categoría Sub-16 para sumar rodaje institucional. Las mujeres iniciaron el torneo con sendas derrotas por 0-3 ante Tempestad de San Antonio de Areco y Tiro Federal. Durante el segundo día de juego, las dirigidas por Bonvissuto ajustaron el funcionamiento colectivo y, tras ganar el primer set, cedieron 1-3 contra Sarmiento de Junín, logrando cerrar el weekend con una sólida victoria por 3-0 ante San Martín de Nueve de Julio, destacándose Martina Rodríguez Fuhr como la principal artillera del equipo.
El plantel masculino estuvo integrado por Juanse González, Ramiro Sarto, Rodrigo Gutiérrez, Mateo Tosso, Tomás Oule, Tomás Seery, Matías Arregui, Santiago Basaldúa, Lautaro Oromes, Joaquín Rivas y Alhue Loquindoli.
La plantilla femenina estuvo conformada por la capitana Camila Marinetto, Juana Cosentino, Lola Laiz, Josefina Mirada, Berni González, Chiara Tronconi, Martina Rodríguez Fuhr, Maite Insua y Brenda Bonvissuto, acompañados por el asistente Rodrigo Gutiérrez.
Con este desempeño, Náutico San Pedro inició la cosecha de puntos en la primera de las cinco fechas programadas para la temporada del campeonato provincial.
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