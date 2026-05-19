Náutico debutó en la Liga Provincial de Vóley con balance positivo

Un procedimiento preventivo en la vía pública permitió al personal del Destacamento de Río Tala recuperar dos inodoros que habían sido sustraídos de los vestuarios de una institución deportiva, luego de que el sospechoso del hecho lograra darse a la fuga. La intervención policial tuvo lugar en las inmediaciones del asentamiento conocido como "25 Viviendas", situado sobre la calle F. Cayetano Rodríguez. Mientras realizaban patrullajes de rutina por la zona, los uniformados identificaron a un sujeto que trasladaba los sanitarios a pie. Al advertir el seguimiento de la patrulla, el individuo abandonó la carga en el suelo y escapó corriendo del sector.