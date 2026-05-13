SUTEBA elige nuevas autoridades: tres listas a nivel provincial y una sola nómina en San Pedro

Con el dato histórico de que Roberto Baradel no buscará la renovación de su cargo tras dos décadas de conducción, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) celebra hoy sus elecciones generales. En el distrito de San Pedro, la jornada se desarrolla con una particularidad local: la oficialización de una lista única encabezada por Alejandro Ansaloni, quien a su vez integra la nómina del oficialismo provincial.

El proceso electoral en San Pedro cuenta con 578 afiliados habilitados para emitir su sufragio, distribuidos en diez mesas estratégicamente ubicadas para garantizar la participación en todo el territorio. El operativo incluye urnas en la sede del sindicato, en la Escuela Normal, en las escuelas N° 6, N° 501 y N° 27, además de puestos de votación en las distintas localidades del distrito, en el horario de 8 a 17 horas.

A nivel local, la lista Celeste —alineada con la conducción provincial— se presenta sin competencia interna. Alejandro Ansaloni, referente gremial sampedrino que encabeza la nómina distrital, adquiere en este turno electoral una proyección bonaerense al integrar la lista Celeste-Violeta como candidato a Secretario de Educación Secundaria Técnica.

"Cada cuatro años tenemos elecciones provinciales que renuevan la comisión directiva provincial y seccional por el voto directo de todos los afiliados", señaló Ansaloni en declaraciones radiales, destacando la importancia de la representación local en el armado provincial del oficialismo.

El escenario provincial sin Baradel

A nivel bonaerense, la Junta Electoral oficializó tres listas que compiten por el control del gremio docente más grande de la provincia. La Lista Celeste-Violeta, que representa la continuidad del proyecto histórico, lleva como candidata a Secretaria General a María Laura Torre, acompañada por Silvia Almazán y Mariana Cattaneo. Esta nómina cuenta con el respaldo de la estructura saliente y mantiene su alineación política con la CTA.

Como contraparte, la Lista Multicolor —oposición de izquierda— presenta a María Elisa Salgado (SUTEBA Tigre) bajo un programa antiburocrático y combativo. Finalmente, la Lista Azul y Blanca, con Myriam Marinozzi a la cabeza, completa el cuadro electoral con una propuesta de fuerte impronta territorial y nacional.

Aunque en San Pedro el resultado local está asegurado por la existencia de una lista de unidad, los votos de los afiliados sampedrinos serán claves para definir la correlación de fuerzas en la provincia y refrendar el nuevo esquema de conducción que surgirá tras el paso al costado de Baradel.



