Detienen a un hombre de 45 años por abuso sexual

En un operativo conjunto llevado adelante por fuerzas de seguridad locales y regionales, un hombre defue detenido en las últimas horas en esta ciudad, sobre quien pesaba una orden de captura por un grave delito contra la integridad sexual.

La detención fue concretada por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal, que trabajó de manera coordinada con efectivos de la DDI San Pedro - Baradero. El procedimiento tuvo lugar en la vía pública, precisamente en la calle Alvarado al 900, donde los agentes interceptaron al sujeto y procedieron a su inmediata captura.

Según informaron fuentes policiales, la medida fue dispuesta a requerimiento del Tribunal Criminal N° 02 del Departamento Judicial de San Nicolás. El hombre se encontraba prófugo en una causa caratulada como "Abuso sexual agravado con acceso carnal".

Tras cumplimentarse los recaudos legales correspondientes, el detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde permanece alojado en calidad de comunicado. Se espera que en las próximas horas se concrete su remisión a una Unidad Penal de la zona, conforme a lo ordenado por la magistratura interviniente.