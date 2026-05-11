Silvio Velo encabezó una charla sobre deporte adaptado e inclusión ante futuros docentes

El histórico capitán de la selección argentina de fútbol para ciegos, Silvio Velo, protagonizó una jornada de formación e intercambio en el Instituto Superior de San Pedro, donde brindó una disertación ante estudiantes del Profesorado de Educación Física en el marco del programa municipal "Animate, Vos Valés".

Durante el encuentro, que formó parte del Ciclo de Charlas Abiertas impulsado por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad a través de su Dirección de Deportes, el referente mundial del deporte adaptado repasó su trayectoria y los hitos alcanzados con "Los Murciélagos", equipo con el que obtuvo dos campeonatos mundiales, tres medallas paralímpicas y dos Copas América.

Velo centró su exposición en la importancia de la formación docente con perspectiva inclusiva, instando a los futuros profesionales a concebir la actividad física como una herramienta fundamental para la igualdad y la transformación social. En este contexto, el deportista compartió además el trabajo que desarrolla desde su propia fundación para derribar barreras en el acceso al deporte.

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa busca fortalecer los vínculos entre figuras del deporte de élite y la comunidad educativa local, promoviendo espacios de reflexión sobre la discapacidad y el potencial humano. La presencia de Velo, considerado uno de los mejores jugadores de la historia en su disciplina, representó un cierre de alto impacto para esta etapa del ciclo que recorre diversas instituciones sampedrinas.



