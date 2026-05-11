Silvio Velo encabezó una charla sobre deporte adaptado e inclusión ante futuros docentes

Piden elevar a juicio la causa contra una contadora sampedrina por millonaria defraudación contra una empresa de Pilar
Piden elevar a juicio la causa contra una contadora sampedrina por millonaria defraudación contra una empresa de Pilar
El titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar, Germán Camafreita Steffich , solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga a la contadora María José Pucurull por el delito de defraudación por administración fraudulenta . La imputada, con domicilio en San Pedro, está acusada de haber provocado un perjuicio económico superior a los 111 millones de pesos contra la firma Hongos del Pilar S.A. mientras se desempeñaba como jefa de Administración. De acuerdo a la requisitoria presentada ante el Juzgado de Garantías N° 6 , la maniobra delictiva se ejecutó en un periodo de 51 días hábiles bancarios , entre octubre y diciembre de 2024. La fiscalía sostiene que Pucurull aprovechó su cargo y el acceso al home banking de la firma para desviar 19 cheques electrónicos (e-cheqs) por un monto de $108.967.993,19 , los cuales fueron acreditados en su cuenta personal y en la de una empresa tercera que no mantenía vínculos comerciales con la damnificada.