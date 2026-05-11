Operativo de salud sexual: realizarán controles y entrega de métodos anticonceptivos

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro llevará adelante este jueves 14 de mayo la jornada "Salud Sexual para la Comunidad" en el barrio Benefactoras Sampedrinas, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios sanitarios esenciales y promover la prevención en el territorio.

El operativo comenzará a las 09.00 en el playón ubicado sobre la calle Fray Cayetano Rodríguez, entre Fray del Pozo y Benefactoras Sampedrinas. La iniciativa contará con el soporte técnico y logístico del área de Salud Comunitaria de la Región Sanitaria IV, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que movilizará una unidad sanitaria móvil para garantizar la atención.

Durante el encuentro, los equipos profesionales brindarán consejería integral sobre diversos métodos anticonceptivos y procederán a la entrega de los mismos. Asimismo, se realizarán prácticas específicas como la colocación y extracción de métodos de larga duración y la toma de muestras de Papanicolaou (PAP) para el control ginecológico preventivo.

Esta actividad se inscribe en las políticas de salud pública que buscan descentralizar la atención médica y fortalecer la promoción de derechos reproductivos en los diferentes sectores de la ciudad. Las autoridades locales destacaron la importancia de estas unidades móviles para acercar prestaciones de alta demanda directamente a los vecinos de la zona.