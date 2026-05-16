Siete aprehendidos tras atacar con palas y caños a la policía durante un allanamiento en La Tosquera

Siete personas, entre ellas un menor de edad, fueron aprehendidas tras agredir con palas y caños de hierro al personal policial que realizaba un allanamiento en una vivienda del barrio La Tosquera, en la localidad bonaerense de San Pedro.

El hecho ocurrió durante la tarde de ayer, cuando efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) y del Gabinete de Tácticas Operativas (GTO) se desplegaron en el mencionado barrio para dar cumplimiento a una orden judicial de registro. Al arribar al domicilio e iniciar el procedimiento de rigor, los uniformados fueron cercados por un numeroso grupo de personas integrado por residentes de la zona, familiares y allegados de los investigados.

Fuentes policiales informaron que los manifestantes atacaron de forma violenta al personal actuante utilizando elementos contundentes, tales como palas y estructuras metálicas de piletas de lona. A raíz de la agresión, que provocó lesiones leves en los efectivos, los agentes procedieron a contener la situación y aprehendieron a un total de siete involucrados, entre hombres y mujeres.

Todos los sospechosos fueron trasladados a la seccional local, donde se los notificó de la formación de una causa penal por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad agravadas, en concurso con lesiones leves. Con la excepción de un adolescente de 16 años, quien fue entregado a un adulto responsable por disposición legal, los restantes seis mayores de edad permanecen alojados en la dependencia policial a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 descentralizada de San Pedro.