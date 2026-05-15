Gremios municipales bonaerenses declararon el estado de alerta y comenzarán un plan de lucha en San Pedro

  La Federación de Sindicatos Municipales de la provincia de Buenos Aires (FeSiMuBo) declaró el estado de alerta y movilización en todo el territorio bonaerense, en el marco de un plan de lucha que comenzará formalmente en San Pedro.  La medida fue adoptada durante un plenario de secretarios y secretarias generales, donde se unificaron los reclamos por la recomposición salarial y las garantías laborales para el próximo mes.

Seis Octavos presenta su propuesta de folklore fusión en la Biblioteca Rafael Obligado


El trío de folklore fusión Seis Octavos se presentará este sábado 16 de mayo a las 20:30 en las instalaciones de la Biblioteca Popular Rafael Obligado

El conjunto está integrado por Alejandro Grimoldi en piano, Nahuel Grimoldi en bajo y guitarra, y Facundo Grimoldi en batería. Su propuesta artística se caracteriza por la exploración de nuevos sonidos dentro del género, combinando la raíz folklórica con elementos contemporáneos, lo que les ha valido el reconocimiento de la crítica especializada.

Seis Octavos consolidó su prestigio al alcanzar la instancia de finalistas en el certamen Pre Cosquín durante las ediciones 2025 y 2026, garantizando una presentación de alto nivel artístico. 

Desde la organización informaron que el valor de la entrada para el espectáculo ha sido fijado en $10.000