Seis Octavos presenta su propuesta de folklore fusión en la Biblioteca Rafael Obligado

Gremios municipales bonaerenses declararon el estado de alerta y comenzarán un plan de lucha en San Pedro
Gremios municipales bonaerenses declararon el estado de alerta y comenzarán un plan de lucha en San Pedro
La Federación de Sindicatos Municipales de la provincia de Buenos Aires (FeSiMuBo) declaró el estado de alerta y movilización en todo el territorio bonaerense, en el marco de un plan de lucha que comenzará formalmente en San Pedro. La medida fue adoptada durante un plenario de secretarios y secretarias generales, donde se unificaron los reclamos por la recomposición salarial y las garantías laborales para el próximo mes.