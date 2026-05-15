Seis Octavos presenta su propuesta de folklore fusión en la Biblioteca Rafael Obligado

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El conjunto está integrado por Alejandro Grimoldi en piano, Nahuel Grimoldi en bajo y guitarra, y Facundo Grimoldi en batería. Su propuesta artística se caracteriza por la exploración de nuevos sonidos dentro del género, combinando la raíz folklórica con elementos contemporáneos, lo que les ha valido el reconocimiento de la crítica especializada.

Seis Octavos consolidó su prestigio al alcanzar la instancia de finalistas en el certamen Pre Cosquín durante las ediciones 2025 y 2026, garantizando una presentación de alto nivel artístico.

Desde la organización informaron que el valor de la entrada para el espectáculo ha sido fijado en $10.000.