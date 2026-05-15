Gremios municipales bonaerenses declararon el estado de alerta y comenzarán un plan de lucha en San Pedro

La Federación de Sindicatos Municipales de la provincia de Buenos Aires (FeSiMuBo) declaró el estado de alerta y movilización en todo el territorio bonaerense, en el marco de un plan de lucha que comenzará formalmente en San Pedro.

La medida fue adoptada durante un plenario de secretarios y secretarias generales, donde se unificaron los reclamos por la recomposición salarial y las garantías laborales para el próximo mes.

Desde la federación, cuya conducción integra el sampedrino Juan Cruz Acosta, confirmaron que el eje central de las demandas se concentra en la exigencia de un sueldo digno para el sector de los trabajadores comunales, sumado al pedido de pago en tiempo y forma del próximo medio aguinaldo. La preocupación por el cumplimiento de los plazos del Sueldo Anual Complementario (SAC) aceleró las definiciones del encuentro, que resolvió activar de manera inmediata los mecanismos de protesta.

En ese sentido, la conducción del plenario resolvió convocar y sumar fuerzas con el resto de las organizaciones sindicales que representan a los empleados públicos locales en los distintos distritos de la provincia. El objetivo principal es coordinar y desarrollar un plan de lucha en conjunto que unifique la acción gremial y fortalezca el reclamo por la dignidad de los trabajadores y trabajadoras municipales de toda la provincia de Buenos Aires.

El inicio de las acciones en San Pedro funcionará como el primer paso de un esquema de protestas que promete extenderse al resto de los municipios bonaerenses si no se obtienen respuestas favorables por parte de las autoridades locales en las próximas semanas.