Secuestraron siete kilos de marihuana tras un allanamiento por un caso de hurto

Personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO), en colaboración con efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), secuestró un cargamento de plantas de marihuana y demoró a una mujer de 45 años tras un operativo derivado de una causa por hurto.

El procedimiento se originó a partir de una serie de tareas investigativas impulsadas por el GTO para esclarecer un delito de hurto denunciado previamente en la dependencia policial local. Tras identificar al presunto autor del hecho, los investigadores solicitaron una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías interviniente.

Con el aval judicial, las fuerzas de seguridad irrumpieron en un domicilio ubicado a la altura de la calle Javier Rivero al 1600. Si bien el registro del inmueble arrojó resultado negativo respecto a los elementos vinculados al robo original, los agentes hallaron de urgencia una plantación de cannabis sativa.

En total, se incautaron plantas de marihuana con un pesaje aproximado de 7 kilogramos. Ante este hallazgo, las autoridades procedieron a la demora de la moradora de la vivienda, quien quedó imputada por infracción a la Ley de Drogas 23.737.

La mujer y el material estupefaciente secuestrado fueron puestos de inmediato a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 en turno, que determinará los próximos pasos procesales en la causa.



