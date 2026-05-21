Secuestraron siete kilos de marihuana tras un allanamiento por un caso de hurto

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Personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO), en colaboración con efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), secuestró un cargamento de plantas de marihuana y demoró a una mujer de 45 años tras un operativo derivado de una causa por hurto.
Con el aval judicial, las fuerzas de seguridad irrumpieron en un domicilio ubicado a la altura de la calle Javier Rivero al 1600. Si bien el registro del inmueble arrojó resultado negativo respecto a los elementos vinculados al robo original, los agentes hallaron de urgencia una plantación de cannabis sativa.
En total, se incautaron plantas de marihuana con un pesaje aproximado de 7 kilogramos. Ante este hallazgo, las autoridades procedieron a la demora de la moradora de la vivienda, quien quedó imputada por infracción a la Ley de Drogas 23.737.
La mujer y el material estupefaciente secuestrado fueron puestos de inmediato a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 en turno, que determinará los próximos pasos procesales en la causa.
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