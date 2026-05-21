Dos hombres armados fueron detenidos por provocar disturbios en la vía pública

Dos hombres fueron aprehendidos por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) en el marco de distintos operativos contravencionales realizados en la vía pública, donde se secuestraron armas blancas y de fabricación casera.

La primera de las intervenciones policiales tuvo lugar en las inmediaciones de la calle Sargento Selada al 2500. En ese sector, los efectivos constataron la presencia de un joven de 23 años que provocaba disturbios y mantenía una actitud agresiva hacia los vecinos del barrio. Al momento de su interceptación, el personal constató que el sospechoso portaba un arma de fabricación casera tipo arpón, por lo que se procedió a su inmediata reducción y posterior traslado a la sede policial.

El segundo procedimiento se registró en la intersección de las calles Alvear y Ansaloni. En dicha esquina, las autoridades interceptaron a un hombre de 31 años que se encontraba alterado y manifestaba una conducta hostil en la vía pública mientras portaba un arma blanca. Los agentes procedieron a su aprehensión y al secuestro del elemento punzocortante.

En ambos casos, las fuerzas de seguridad labraron las correspondientes actuaciones contravencionales por infracción al Código de Faltas, con intervención directa del Juzgado de Paz Letrado de San Pedro.



