Presentaron nuevos proyectos sociocomunitarios para el programa "Decisión Niñez"



El Programa "Decisión Niñez" continúa su marcha en el plano local tras la presentación formal de un total de nueve proyectos sociocomunitarios ideados por chicos y chicas del partido. De cara a la próxima etapa del programa, los adultos responsables de coordinar estas propuestas barriales e institucionales mantuvieron una reunión informativa y de articulación con el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, y los equipos técnicos del área. El Programa "Decisión Niñez" continúa su marcha en el plano local tras la presentación formal de un total de nueve proyectos sociocomunitarios ideados por chicos y chicas del partido. De cara a la próxima etapa del programa, los adultos responsables de coordinar estas propuestas barriales e institucionales mantuvieron una reunión informativa y de articulación con el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, y los equipos técnicos del área.

El encuentro sirvió como una instancia previa y preparatoria para la asamblea local, el espacio clave donde las y los adolescentes participantes realizarán la puesta en común y defensa de sus respectivas iniciativas. Según explicaron desde la organización, las temáticas de las propuestas presentadas este año se centran en ejes fundamentales para las comunidades, abarcando proyectos de concientización ambiental, estrategias para la inclusión de personas con discapacidad, mejoras de infraestructura barrial y la puesta en valor y arreglo de diversos espacios públicos de recreación.

"Decisión Niñez" es una herramienta que busca garantizar el derecho a la participación ciudadana de la infancia y la adolescencia, permitiéndoles diagnosticar las problemáticas de sus entornos y diseñar sus propias soluciones a través de un presupuesto participativo. Tras esta ronda de articulación técnica con los referentes adultos, la próxima instancia oficial quedó programada para el miércoles 3 de junio, fecha en la que los jóvenes se congregarán en las instalaciones del Centro de Integración Comunitaria (CIC) para definir cuáles de estas nueve iniciativas avanzarán a la fase regional.