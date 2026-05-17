Secuestran una motocicleta por graves infracciones de tránsito en Río Tala

Efectivos de la policía bonaerense secuestraron una motocicleta de alta cilindrada durante un operativo de control vehicular en el acceso a la localidad de Río Tala, luego de constatar que su conductor circulaba sin la documentación obligatoria y con el caño de escape adulterado.

El procedimiento fue coordinado por el personal del Destacamento de Río Tala en la intersección de la ruta provincial 1001 y la ex ruta nacional 9, un punto estratégico de conectividad vial en la región.

En ese lugar, los uniformados procedieron a la interceptación de una motocicleta Honda CG de 150 centímetros cúbicos, la cual era guiada por un joven de 23 años de edad.

Al momento de solicitar los papeles correspondientes para la libre circulación del rodado, los agentes comprobaron que el conductor carecía de todo tipo de documentación obligatoria, lo que motivó el inicio inmediato de las actuaciones por infracción a la Ley Nacional de Tránsito.

Asimismo, las autoridades locales detallaron que el vehículo presentaba un escape libre deficiente, una modificación antirreglamentaria que genera ruidos molestos por encima de los niveles permitidos y que está estrictamente prohibida en la vía pública.

Ante las múltiples irregularidades detectadas, el motovehículo fue incautado y trasladado al depósito correspondiente, quedando a disposición del Juzgado de Faltas local, el organismo encargado de determinar las sanciones y multas pertinentes para el infractor.