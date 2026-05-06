Secuestran una motocicleta con numeraciones suprimidas tras chocar con una camioneta

Una colisión vehicular ocurrida ayer en la calle Uruguay al 1700 derivó en el inicio de una causa penal, luego de que las autoridades detectaran que una de las unidades involucradas circulaba con sus identificaciones registrales borradas.

El siniestro se produjo cuando una motocicleta de 110 cc, en la que se desplazaban una mujer de 24 años y un menor de 7, impactó contra una camioneta pick-up conducida por un hombre de 37 años. Si bien el choque no dejó heridos y los daños se limitaron a aspectos materiales, la intervención policial sacó a la luz irregularidades en el rodado menor.

Al realizar la inspección correspondiente, los efectivos comprobaron que la motocicleta tenía las numeraciones de cuadro y motor suprimidas, además de portar una chapa patente que no le pertenecía. La gravedad de estas alteraciones técnicas motivó el secuestro inmediato del vehículo y el traslado de las actuaciones al ámbito judicial.

La mujer que guiaba la motocicleta fue notificada formalmente de la apertura de una causa bajo la carátula de falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrable. De esta manera, lo que comenzó como un incidente de tránsito cotidiano finalizó con la intervención de la justicia por la tenencia de un vehículo con procedencia presuntamente ilícita.