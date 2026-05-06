Secuestran una motocicleta con numeraciones suprimidas tras chocar con una camioneta

Mauro de Rosa ratificó que retomará su banca, dijo ser inocente y que los hechos se presentaron "parciales y fuera de contexto" (Video)
Mauro de Rosa ratificó que retomará su banca, dijo ser inocente y que los hechos se presentaron "parciales y fuera de contexto" (Video)
El concejal Mauro de Rosa ratificó en redes sociales en sus su decisión de reincorporarse a sus funciones en el cuerpo legislativo local tras la licencia solicitada en febrero pasado. El edil había tomado distancia de su cargo luego de la denuncia presentada en su contra por la concejala Tamara Vlaeminck por un episodio ocurrido en el Club Paraná, hecho que motivó un descargo público donde el legislador cuestionó el tratamiento mediático y político del caso.