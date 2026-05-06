Dos hombres aprehendidos tras protagonizar hechos de violencia familiar

Dos sujetos fueron puestos a disposición de la justicia entre la noche de ayer y la madrugada de hoy tras intervenir en violentos episodios domésticos que requirieron la actuación inmediata del personal de la, informaron fuentes policiales.

El primero de los hechos tuvo lugar anoche en una vivienda de la calle General Pueyrredón al 1500. Alertados por un llamado al sistema de emergencias 911, los efectivos arribaron al domicilio donde procedieron a la aprehensión de un hombre de 41 años. Según trascendió, el individuo se tornó agresivo en medio de un conflicto familiar y amenazó de muerte a sus abuelos y a su sobrina. Por este motivo, fue trasladado a la dependencia policial bajo la imputación del delito de Amenazas.

Pocas horas después, ya en la madrugada de hoy, un segundo episodio de violencia motivó un nuevo despliegue policial en la calle Lavalle al 1400. En ese sector, los uniformados aprehendieron a un masculino de 37 años, quien tras una discusión con su pareja, la agredió físicamente en el rostro.

A raíz del ataque, la víctima sufrió lesiones de carácter leve, mientras que el agresor fue derivado a la comisaría local. El hombre quedó imputado por el delito de Lesiones Leves y ambos casos se encuentran ahora bajo la órbita de las autoridades judiciales competentes para determinar las medidas de protección correspondientes.