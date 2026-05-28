San Pedro relanza su estrategia turística con el regreso de Marcela Cuñer y el plan "San Pedro 360°"

El Intendente Cecilio Salazar formalizó esta mañana la designación de Marcela Cuñer como nueva Directora de Turismo del Municipio de San Pedro. La funcionaria asumirá de manera oficial el próximo 1° de junio y se desempeñará bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Económico, conducida por Luciano Arias. Este nombramiento marca el retorno de Cuñer al Gabinete Municipal, con el propósito de liderar una nueva fase en la gestión de un sector clave para la economía local.

Durante el anuncio, el Intendente Salazar subrayó el valor estratégico del turismo para el crecimiento del partido y explicó que esta incorporación fue evaluada minuciosamente durante los últimos meses. Asimismo, el jefe comunal confirmó que solicitó la confección de un esquema de trabajo enfocado en ordenar las prioridades inmediatas del área.

En respuesta a este lineamiento, Cuñer expuso los fundamentos de "San Pedro 360°", un Plan Maestro de Innovación Turística y Desarrollo Local. Esta iniciativa busca consolidar el patrimonio, el entorno natural, la producción, la cultura y la gastronomía, articulando de manera directa el trabajo del municipio con el de los prestadores privados.

El proyecto contempla una reestructuración integral que va desde el aprovechamiento del río Paraná con actividades náuticas y rutas de kayak, hasta el fortalecimiento del agroturismo a través de la tradicional ruta de viveros. El plan también asigna un rol central a los circuitos históricos y religiosos, destacando la puesta en valor de la Basílica Menor y el desarrollo turístico de la localidad de Santa Lucía.

La tecnología se posiciona como una herramienta central en esta nueva etapa, previendo la implementación de mapas interactivos, un bot de atención digital disponible las 24 horas y sistemas de medición de datos para evaluar el impacto de la promoción. Según detalló la nueva directora, el proceso de aplicación se ejecutará de forma gradual en un plazo de hasta 12 meses, iniciando con un relevamiento exhaustivo de los prestadores y la digitalización de los servicios locales.