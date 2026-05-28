Otro escándalo el HCD: Rey denunció a Rivas por golpearlo durante una reunión con ediles y funcionarios

Un nuevo escándalo que involucra a concejales municipales se registró esta mañana, durante una reunión en la Secretaría de Economía y Hacienda durante la que se analizaba la rendición de cuentas que se tratará mañana en sesión.

El concejal Ariel Rey radicó una denuncia penal en la sede de la fiscalía de turno tras acusar a su par, Martín Rivas, de haberlo agredido físicamente durante el encuentro institucional.

A través de una nota formal elevada al presidente del cuerpo legislativo, Martín Baraybar, el denunciante relató lo sucedido y solicitó la intervención de las autoridades del cuerpo. En el escrito presentado ante el Concejo Deliberante, Rey detalló textualmente el ataque al manifestar que Rivas "me propinó un golpe de puño, protagonizando una conducta absolutamente impropia, violenta e incompatible con la responsabilidad institucional y democrática que debe regir el accionar de todo representante público". El denunciante calificó la situación como "un episodio de violencia inadmisible en el ámbito institucional" que "afecta el normal funcionamiento de las instituciones y deteriora la convivencia democrática".

El hecho aconteció ante la presencia de varios funcionarios del Departamento Ejecutivo y legisladores locales de distintas bancadas, entre quienes se encontraban Paola Basso, Joaquín González, Melina Panateri, Belén Santos y Mariana Reynoso, además del secretario de Economía Roberto Borgo y la secretaria de Gobierno Candelaria Cuscuela. Ante este escenario, Rey requirió que se arbitren de manera urgente las medidas correspondientes para evaluar lo ocurrido y resguardar el funcionamiento institucional del cuerpo deliberativo.

Rivas, presidente del bloque Acuerdo Vecinal San Pedro, ofreció su versión de los hechos antes de ingresar a una audiencia posterior con las autoridades municipales y minimizó las acusaciones de su par. Al ser consultado sobre el altercado desde La Radio 92.3, expresó textualmente: "Fue una discusión como suele haber con el concejal Rey que no solo está mal formado sino que es un mal educado e irrespetuoso. No tolero esas faltas de respeto. No hay mucho más para contar".

En el mismo sentido, el edil cuestionado acusó a Rey de buscar rédito mediático con la situación y de intentar dañar la imagen de la política local. "Si ellos quieren hacer prensa y esas cuestiones que antes sucedieron con otro concejal y utilizarlas para desprestigiar la labor legislativa, el Concejo Deliberante y la política, que antes presente proyectos y defienda lo que tiene que defender desde la banca. No con videítos, falsas denuncias y falsos comunicados", concluyó Rivas.

Este escándalo se produce apenas tres semanas después del episodio por el que los concejales Mauro De Rosa (Acuerdo Vecinal) y Tamara Vlaeminck (Fuerza Patria) interpusieran ante la Justicia pedidos para restricciones perimetrales cruzadas. El contexto, en este caso, es una denuncia penal de Vlaeminck por un episodio registrado en los baños del Club Paraná en el mes de febrero.