San Pedro participó del encuentro del programa MUNA y UNICEF sobre políticas de infancia

El Municipio de San Pedro formó parte de un nuevo encuentro de trabajo en el marco del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), una iniciativa impulsada por UNICEF de manera conjunta con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Grupo Pharos, con el propósito de presentar la agenda de capacitaciones temáticas y actividades planificadas para el segundo semestre de 2026.

La jornada de articulación técnica convocó a referentes y equipos especializados de 22 distritos bonaerenses. El espacio fue coordinado con la premisa de intercambiar los principales avances institucionales, analizar los desafíos comunes de la gestión y consolidar líneas de acción orientadas al fortalecimiento de las políticas públicas territoriales destinadas a garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia.

La comitiva oficial del Ejecutivo local estuvo integrada por el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; la secretaria de Salud, Isabel Carrasco; el coordinador del Servicio Local, Andrés Chiarella, y la especialista Mariel Leguizamón, miembro del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En el transcurso de los próximos meses, las comunas adheridas al programa iniciarán una etapa formativa de carácter técnico orientada de forma específica al diseño de sus respectivos Planes de Acción Municipal. Este proceso focalizará su intervención sobre tres ejes prioritarios determinados por la organización: la consolidación de estrategias integrales en primera infancia vinculadas a entornos alimentarios saludables, la promoción de espacios comunitarios libres de violencia y el desarrollo de capacidades técnicas para asegurar la inclusión escolar de la población adolescente.

Durante la sesión de trabajo también se expusieron los lineamientos complementarios que se implementarán en la segunda mitad del año. Estas herramientas metodológicas contemplan mecanismos de participación adolescente, la generación de oportunidades únicas de inserción, la puesta en marcha de presupuestos participativos jóvenes y el perfeccionamiento de la gestión fiscal y presupuestaria de los estados municipales para asegurar el financiamiento de los derechos previstos en las normativas vigentes.

La intervención del equipo técnico local se inscribe en la continuidad de la agenda que tuvo su punto de partida institucional con la presentación del programa MUNA en el Salón Dorado del Palacio Municipal de San Pedro. En aquella oportunidad, las autoridades compartieron los resultados del Autodiagnóstico Local que confeccionó la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad junto a las diversas carteras municipales.