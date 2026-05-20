Con el recambio de más de 2200 luminarias LED, se redujo un 46% el consumo eléctrico urbano

La Secretaría de Obras Públicas y en un trabajo coordinado con COOPSER, continúa con la ejecución del plan de modernización del alumbrado público que ya alcanzó la renovación de 2277 unidades en diversos sectores estratégicos de la ciudad.

El programa de infraestructura urbana contempla la sustitución paulatina de los antiguos equipos de sodio y vapor de mercurio por artefactos con tecnología LED de última generación. Esta reconversión tecnológica permite optimizar el rendimiento lumínico en la vía pública, mejorar la visibilidad urbana y brindar un servicio de mayor eficiencia general.

De acuerdo con las mediciones técnicas aportadas por la prestataria Coopser, la implementación de los nuevos dispositivos genera una reducción estimada del 46 por ciento en el consumo de energía eléctrica dentro de las zonas intervenidas. Este indicador representa una mejora sustancial en materia de eficiencia energética, un alivio en los costos operativos del sistema y un fortalecimiento general de la red de iluminación distrital.

Hasta la fecha, los operarios completaron las tareas de recambio en arterias principales y accesos clave, entre los que se destacan las avenidas 3 de Febrero, Sarmiento y Crucero General Belgrano, así como los bulevares Paraná y Mariano Moreno, y las calles Lucio Mansilla y Juan B. Justo.

Dentro del esquema de intervenciones viales ejecutadas en el último período, las cuadrillas avanzaron de forma específica con el reemplazo de equipos de vapor de mercurio de 125 vatios por nuevas luminarias LED de 55 vatios. Estas tareas puntuales se concentraron en los corredores de Juan B. Justo y Lucio Mansilla, como así también en la avenida Sarmiento en el tramo que se extiende desde el Boulevard Paraná hasta la Ruta Provincial 1001.

Asimismo, las obras de modernización incluyeron mejoras sobre el Boulevard Moreno, entre las calles 11 de Septiembre y Mateo Sbert, y en la avenida 3 de Febrero en el trayecto comprendido entre Sarmiento y Crucero General Belgrano. De manera complementaria, los equipos técnicos concretaron la renovación del parque lumínico en toda la zona de la barranca local, abarcando el sector que va desde la calle Gomendio hasta Rafael Obligado.



