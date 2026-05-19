Robó ventanas metálicas y fue atrapado

Un hombre de 25 años fue aprehendido ayer en la intersección de las calles Manuel Iglesias y General Pueyrredón, luego de un rápido accionar del personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), que fue alertado sobre la comisión de un ilícito en la zona.

El sospechoso fue interceptado por los uniformados momentos después de haber sustraído, sin ejercer violencia, dos hojas de ventana metálicas de color blanco. Los elementos pertenecen a una joven de 28 años de edad que resulta damnificada en el hecho.

En el caso tomó intervención la fiscalía local en turno, la cual avaló el procedimiento policial y dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de hurto. Asimismo, la justicia ordenó la inmediata restitución de las aberturas recuperadas a su legítima propietaria, mientras que el imputado permanecía alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial.