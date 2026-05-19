Robó ventanas metálicas y fue atrapado

El Municipio dio inicio a los trabajos de refacción y acondicionamiento en el sector de ingreso de colectivos de la Terminal de Ómnibus local. La obra contempla el retiro integral del adoquinado deteriorado en el acceso principal y su reemplazo por losas de hormigón, una intervención planificada para optimizar la circulación del transporte y garantizar la durabilidad de la calzada ante el tránsito pesado. Las tareas forman parte del plan de mejoras que el Ejecutivo local lleva adelante desde que el predio pasó a la órbita de la administración municipal. El intendente Cecilio Salazar recorrió el inicio de los trabajos acompañado por el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas; el secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito; y el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez.
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Un hombre de 25 años fue aprehendido ayer en la intersección de las calles Manuel Iglesias y General Pueyrredón, luego de un rápido accionar del personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), que fue alertado sobre la comisión de un ilícito en la zona.
El sospechoso fue interceptado por los uniformados momentos después de haber sustraído, sin ejercer violencia, dos hojas de ventana metálicas de color blanco. Los elementos pertenecen a una joven de 28 años de edad que resulta damnificada en el hecho.
En el caso tomó intervención la fiscalía local en turno, la cual avaló el procedimiento policial y dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de hurto. Asimismo, la justicia ordenó la inmediata restitución de las aberturas recuperadas a su legítima propietaria, mientras que el imputado permanecía alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial.
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