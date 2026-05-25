Robó un celular y se escondió en la casa de una vecina: fue aprehendida por la policía

Una mujer de 28 años fue aprehendida en la tarde de ayer tras sustraer un teléfono celular del interior de una vivienda y meterse en la casa de una vecina mientras intentaba escapar, informaron fuentes policiales.

El hecho se inició en un domicilio ubicado en la calle 35 Bis al 1400, propiedad de un hombre de 53 años. De acuerdo con el reporte oficial, la acusada ingresó al lugar y, sin ejercer violencia, se apoderó de un dispositivo móvil para luego darse a la fuga a pie.

En su intento por evadir a las autoridades, la sospechosa entró sin autorización a una propiedad cercana situada en la calle Lavalle al 1700, perteneciente a una mujer de 33 años. Al percatarse de la intrusión, el personal de la seccional local acudió rápidamente al lugar y concretó la detención de la mujer en el interior del inmueble, logrando además el secuestro y la recuperación del teléfono sustraído.

La causante fue trasladada a la dependencia policial, donde quedó formalmente notificada del inicio de una causa penal por los delitos de hurto y violación de domicilio. Tras cumplimentarse los recaudos legales, y por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 en turno del Departamento Judicial de San Nicolás, la mujer recuperó la libertad.