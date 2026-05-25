Robó un celular y se escondió en la casa de una vecina: fue aprehendida por la policía

- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Una mujer de 28 años fue aprehendida en la tarde de ayer tras sustraer un teléfono celular del interior de una vivienda y meterse en la casa de una vecina mientras intentaba escapar, informaron fuentes policiales.
En su intento por evadir a las autoridades, la sospechosa entró sin autorización a una propiedad cercana situada en la calle Lavalle al 1700, perteneciente a una mujer de 33 años. Al percatarse de la intrusión, el personal de la seccional local acudió rápidamente al lugar y concretó la detención de la mujer en el interior del inmueble, logrando además el secuestro y la recuperación del teléfono sustraído.
La causante fue trasladada a la dependencia policial, donde quedó formalmente notificada del inicio de una causa penal por los delitos de hurto y violación de domicilio. Tras cumplimentarse los recaudos legales, y por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 en turno del Departamento Judicial de San Nicolás, la mujer recuperó la libertad.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones