Río Tala fue sede de los festejos oficiales por el 25 de Mayo con un discurso de Salazar en defensa del Estado

La localidad de Río Tala fue sede hoy de las celebraciones oficiales del partido de San Pedro por el aniversario de la Revolución de Mayo. El municipio organizó una jornada que incluyó el acto protocolar y actividades culturales, gastronómicas y artísticas destinadas a los vecinos de la zona.

Los festejos contaron con la asistencia de familias del distrito que presenciaron espectáculos musicales en vivo, ferias de comidas y las actuaciones de ballets y artistas locales.

El acto central estuvo encabezado por el intendente municipal, Cecilio Salazar, quien pronunció un discurso ante los ciudadanos y autoridades presentes. Al referirse a la fecha patria, el jefe comunal señaló: “Nos reunimos para conmemorar una de las fechas más importantes de nuestra historia para la conformación del primer gobierno patrio. Aquel día no nació de golpe la Argentina que conocemos hoy. Nació una decisión de empezar a gobernarnos por nosotros mismos. Dejar de aceptar que el destino de esta tierra se decidiera lejos de acá por intereses que no representaban a nuestro pueblo”.

Salazar relacionó el contexto histórico con la situación actual y afirmó que “el 25 de Mayo es una pregunta que vuelve con cada tiempo histórico para afrontar la patria. Hoy esa pregunta tiene una fuerza muy especial”.

En su alocución, el mandatario local hizo hincapié en el impacto de las políticas nacionales en los municipios: “Cuando la Nación abandona no queda en un expediente. Queda en cada camino que no se arregla, en el hospital que recibe más demanda, la escuela que necesita respuestas y el comerciante que vende menos. Tenemos que decir con absoluta claridad que el Estado se puede mejorar, hacer más eficiente, pero no se destruye”.

Hacia el final de su intervención, el intendente defendió el rol de las instituciones públicas. “Cuando el Estado se retira, no aparece la libertad, aparece el abandono y el más fuerte imponiéndose al más débil. La patria se construye con independencia, trabajo, educación pública, salud pública, justicia social y un Estado presente”, concluyó Salazar, dando paso al desarrollo de los espectáculos artísticos programados.