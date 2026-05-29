Rivas tildó de "falsa" la denuncia de Rey y lo acusó de buscar rédito mediático debido a su "falta de capacidad"

Martín Rivas, concejal del bloque Acuerco Vecinal, responder tras las acusaciones formuladas por su par, Ariel Rey, respecto al altercado ocurrido en la Secretaría de Hacienda durante la revisión de la rendición de cuentas municipal. En diálogo con el programa "Equipo de Radio", el edil desmintió la agresión física, tildó la presentación judicial de "falsa denuncia" y contraatacó con dureza, vinculando la conducta de Rey con un intento de desviar la atención de presuntas irregularidades personales y comerciales.

Al reconstruir el inicio del conflicto en la mesa de trabajo legislativa, el legislador sostuvo que el denunciante mantuvo una actitud hostil desde el comienzo de la jornada. "Estábamos haciendo el trabajo que se debe hacer, revisando algunos decretos y veíamos que el concejal Rey estaba prendido fuego con los comentarios, buscando conflicto a cada rato, buscó la discusión, con insultos subidos un poco de nivel. Salí, entramos en sesión y estábamos muy pegados. Nada que niegue la falta de capacidad del concejal Rey para presentar propuestas, analizar la rendición de cuentas y cumplir con su cargo de concejal. Claramente no está preparado para una rendición de cuentas ni para representar a los vecinos", afirmó, cuestionando la idoneidad técnica de su colega de cuerpo.

En el tramo más severo de sus declaraciones, Rivas vinculó el accionar de Rey con una supuesta maniobra de distracción mediática ante presuntas inconsistencias en su actividad privada. "Cuando vos querés ser mediático por el conflicto porque pagás coimas y te arrepentís de pagar coimas a los camioneros y tenés el culo sucio con posnet apócrifos en toda la ciudad y después te querés hacer el paladín de la Justicia, pasan estas cosas. Con una falsa denuncia tienen prensa y copan los medios. No tienen de qué hablar. Lo que pasó es que tenemos un concejal muy poco preparado intelectualmente para ejercer y busca el roce, la discordia", disparó el edil.

Asimismo, minimizó la veracidad de la agresión descrita en la denuncia penal basándose en la contextura física de ambos involucrados, y sugirió que la estrategia legal carece de sustento técnico. "Cualquier adulto de nuestro peso, de noventa kilos para arriba, dice que le pegó a otro y no", deslizó Rivas, añadiendo de inmediato de forma irónica: "no le debe estar pagando a Arietto para que lo asesore porque si está formulando esta denuncia, los abogados responderán y tendrán que".

El concejal también desacreditó las cifras de déficit expuestas por la oposición durante el examen contable, enmarcándolas en la delicada coyuntura económica que atraviesan los distritos bonaerenses. "Veo a una persona desesperada por el conflicto, diciendo cualquier verdura. Si una persona que no puede presentar una boleta a los proveedores porque lo hace mal, venga a hablar de 8 mil millones. Si es cierto que hay un déficit pero estamos en un momento de las economías municipales muy complicado. Yo fui al Tribunal de Cuentas cuando había cuestiones que me parecía que había que denunciar, pero no es este el momento", diferenció respecto de su propia experiencia institucional.

Por último, el legislador sampedrino encuadró el episodio dentro de una estrategia electoralista orientada, según su visión, a erosionar la gobernabilidad local a través de la desinformación técnica. "Se enfoca en una forma de hacer política en la que cuanto peor es San Pedro mejor para mi. Eso lo demuestran todo el tiempo. Fomentan la crisis, y lo vimos en un presupuesto como el del mes de Diciembre cuando no podían distinguir una tasa (que es una contraprestación de servicios) de un impuesto para tener un rédito o una chance de ser gobierno. Si no entienden la Ley Orgánica de las Municipalidades cómo pretenden ser gobierno", concluyó Rivas.