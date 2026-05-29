El Municipio alertó que la eliminación de la "Zona Fría" costará más de 2.300 millones de pesos anuales a la economía local

La Municipalidad de San Pedro advirtió sobre el severo impacto económico que representaría para la comunidad local la posible eliminación del régimen de "Zona Fría", una medida bajo análisis en el Senado de la Nación que implicaría aumentos de hasta el 100 por ciento en las tarifas de gas para los usuarios del distrito.

A través de un informe técnico basado en datos censales y estimaciones de consumo promedio, la administración del intendente Cecilio Salazar detalló las consecuencias financieras y sociales de la eventual modificación de la Ley 27.647, normativa que incorporó a este partido bonaerense al beneficio tarifario en el año 2021.

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Economía local, la quita del subsidio significaría una pérdida directa para el circuito comercial del distrito superior a los 193 millones de pesos por mes. En términos anuales, la masa de recursos que dejaría de circular en la economía sampedrina ascendería a más de 2.318 millones de pesos, afectando el consumo interno y el poder adquisitivo general.

La quita del beneficio impactaría de manera casi universal en la población local. Según los registros del último censo nacional, el 97,92 por ciento de los hogares sampedrinos utiliza algún tipo de gas para cocinar o calefaccionarse. El universo de usuarios residenciales se compone de 11.419 hogares que consumen gas de red, 713 que se abastecen mediante zeppelin o tubo, y 11.333 familias que dependen del uso de garrafas.

Desde el Departamento Ejecutivo explicaron que el régimen de Zona Fría no constituye un privilegio, sino un mecanismo de compensación institucional frente al mayor costo de calefacción urbana y rural durante los meses de invierno.

El impacto en las economías domésticas se traduciría de forma inmediata en las boletas. En caso de aprobarse la derogación o modificación de la normativa en la Cámara alta, las familias de San Pedro recibirán incrementos netos de entre el 40 y el 100 por ciento en sus facturas de gas, dependiendo de la categoría de consumo. Las autoridades locales instaron a los vecinos a verificar en sus liquidaciones vigentes la leyenda "Subsidio por zona fría Ley 27.637" para dimensionar el descuento que actualmente perciben y que corre riesgo de ser suprimido.