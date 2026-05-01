Río Tala celebra su 113° aniversario con una gran Feria de Emprendedores

En el marco de las celebraciones por el 113° aniversario de Río Tala, el Municipio de San Pedro invitó a la comunidad a participar de una Feria de Emprendedores que se llevará a cabo este domingo 3 de mayo. La jornada comenzará a las 14:00 horas en la Plaza de la Estación, consolidándose como un espacio de encuentro para las familias de la zona.

La actividad es organizada por los propios emprendedores y emprendedoras de la localidad, contando con el acompañamiento estratégico de la Delegación Municipal de Río Tala y la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico. El objetivo central del evento es generar un espacio de visibilización para la producción local, combinado con propuestas recreativas que incluyen música y baile.

La programación para la tarde del domingo contempla una kermés destinada a los niños, el tradicional reparto de chocolatada y una variada grilla de espectáculos artísticos. Entre los artistas confirmados se encuentran Tikunakun, León Talense, Martín García, Agos Malacalza, Pialando Recuerdos y Alma Comercialera. Además, el evento contará con la participación especial de Urban Kids, completando una oferta cultural pensada para todas las edades.