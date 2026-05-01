Día del Trabajador: Impulsan campaña por los derechos laborales y la inclusión de personas con discapacidad
En el marco de las conmemoraciones por el 1 de Mayo, la agrupación TGD Padres TEA San Pedro Red Federal lanzó una campaña de concientización destinada a visibilizar y reivindicar los derechos laborales de las personas con discapacidad. Bajo la premisa de que "el trabajo dignifica", la organización busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de construir entornos laborales equitativos.
Asimismo, desde la red de familias subrayaron la necesidad de implementar ajustes razonables, definidos como los apoyos y adaptaciones necesarias para que cada trabajador pueda desarrollar sus tareas plenamente. La campaña también aboga por una inclusión real en entornos respetuosos y libres de barreras, así como el derecho a la participación, garantizando que las personas con discapacidad sean escuchadas en las decisiones que las involucran directamente.
"Reconocemos tu esfuerzo, valoramos tu trabajo, construimos un futuro mejor", manifestaron desde TGD Padres TEA San Pedro, reforzando el mensaje de que una sociedad más justa es aquella que incluye. La organización concluyó su comunicado apelando a la unidad y al respeto mutuo como herramientas para fortalecer el tejido social y asegurar la igualdad siempre en el ámbito laboral.