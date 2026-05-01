Día del Trabajador: Impulsan campaña por los derechos laborales y la inclusión de personas con discapacidad

En el marco de las conmemoraciones por el, la agrupaciónlanzó una campaña de concientización destinada a visibilizar y reivindicar los. Bajo la premisa de que "el trabajo dignifica", la organización busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de construir entornos laborales equitativos.

La iniciativa pone el foco en cinco pilares fundamentales para garantizar una verdadera integración en el mercado de trabajo. Entre ellos, se destaca la igualdad de oportunidades, entendida como el acceso al empleo en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación, y el derecho a un trabajo digno que ofrezca condiciones justas, seguras y adecuadas para cada individuo.

Asimismo, desde la red de familias subrayaron la necesidad de implementar ajustes razonables, definidos como los apoyos y adaptaciones necesarias para que cada trabajador pueda desarrollar sus tareas plenamente. La campaña también aboga por una inclusión real en entornos respetuosos y libres de barreras, así como el derecho a la participación, garantizando que las personas con discapacidad sean escuchadas en las decisiones que las involucran directamente.

"Reconocemos tu esfuerzo, valoramos tu trabajo, construimos un futuro mejor", manifestaron desde TGD Padres TEA San Pedro, reforzando el mensaje de que una sociedad más justa es aquella que incluye. La organización concluyó su comunicado apelando a la unidad y al respeto mutuo como herramientas para fortalecer el tejido social y asegurar la igualdad siempre en el ámbito laboral.