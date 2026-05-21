Retienen un camión de transporte de bebidas cuyo chofer manejaba alcoholizado frente a la Escuela Normal

Personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro retuvo este jueves un camión de transporte de bebidas luego de constatar que su conductor circulaba en un avanzado estado de ebriedad, en pleno centro de la ciudad y frente a un establecimiento educativo.

​El operativo se llevó a cabo sobre la calle Bottaro, exactamente frente a las puertas de la Escuela Normal, un sector de alta circulación vehicular y peatonal. Durante el control de rutina, los inspectores municipales procedieron a realizarle el test de alcoholemia al chofer, el cual arrojó un resultado positivo de 1.70 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente los límites permitidos para conductores particulares y que infringe la tolerancia cero vigente para el transporte profesional.

​Según informaron fuentes oficiales, el conductor es un hombre oriundo de la localidad bonaerense de San Nicolás. Al momento de la intercepción, se encontraba al volante de un vehículo comercial perteneciente a la empresa de bebidas Fernet Buhero Negro.

​Ante la gravedad del hecho y el riesgo latente para los transeúntes, las autoridades locales procedieron de inmediato al secuestro del rodado de gran porte, el cual quedó a disposición del Juzgado de Faltas local, mientras que al transportista se le labraron las actas de infracción correspondientes y se le retuvo la licencia de conducir.



