Recuperan una moto robada conducida por una chica de 13 años y detienen a un joven que intentó impedir el operativo policial

Una menor de edad fue demorada y un joven de 20 años resultó aprehendido tras un procedimiento policial derivado del hallazgo de una motocicleta robada en la intersección de las calles Arcuri y Estrada de esta ciudad. El operativo, realizado por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) en el marco de recorridas preventivas, derivó en una causa por encubrimiento y otra por resistencia a la autoridad.

Durante la intervención, los efectivos identificaron a una adolescente de 13 años que circulaba en un motovehículo sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo. El requerimiento judicial había sido emitido apenas un día antes, el 7 de mayo, por la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de San Pedro.

En el momento en que se desarrollaban las actuaciones, un hombre de 20 años se interpuso ante el personal policial con el objetivo de obstruir el procedimiento y facilitar la liberación de la menor. Ante esta situación, los agentes procedieron a su inmediata detención por entorpecimiento de la labor oficial.

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición del Departamento Judicial de San Nicolás. La autoridad judicial interviniente dispuso que la menor fuera notificada de la formación de una causa por el delito de encubrimiento, mientras que el joven mayor de edad fue notificado por resistencia a la autoridad.