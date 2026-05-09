Detuvieron a un acusado de abuso sexual agravado contra una menor

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) local hizo efectiva hoy una orden de detención contra un hombre de 31 años en un operativo realizado en la zona de Mitre al 1900. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de la Dra. María Eugenia Maiztegui, en relación con una causa por delitos contra la integridad sexual iniciada en el año 2025.

El sujeto se encuentra imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal. Ambas acusaciones presentan agravantes debido a que los hechos habrían sido cometidos por una persona encargada de la guarda de la víctima, quien es menor de 18 años, y mediando una situación de convivencia preexistente.

La investigación tuvo su origen en una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro. En la instrucción del caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, bajo la dirección de la agente fiscal Dra. Viviana Ramos.

Tras cumplimentarse las diligencias legales correspondientes, el detenido permanece alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial local. Allí aguarda las directivas de la justicia para comparecer a sede judicial a prestar declaración, tras lo cual se determinará su lugar de alojamiento definitivo.