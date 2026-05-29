El Municipio alertó que la eliminación de la "Zona Fría" costará más de 2.300 millones de pesos anuales a la economía local

La Municipalidad de San Pedro advirtió sobre el severo impacto económico que representaría para la comunidad local la posible eliminación del régimen de "Zona Fría", una medida bajo análisis en el Senado de la Nación que implicaría aumentos de hasta el 100 por ciento en las tarifas de gas para los usuarios del distrito.

Recuperan medicamentos robados y abandonados en la vía pública


 Personal policial del Destacamento de Río Tala logró el esclarecimiento de un hecho de hurto tras una serie de tareas investigativas que permitieron recuperar elementos que habían sido robados días atrás.

El procedimiento se desencadenó luego de que los efectivos lograran establecer la procedencia de tres cajas de medicamentos que habían sido descartadas en la vía pública por dos hombres al notar la presencia policial.

A través de las averiguaciones correspondientes, las autoridades constataron que los fármacos secuestrados pertenecían a un hombre de 57 años de edad, quien había radicado la denuncia por el robo de los mismos hace algunas jornadas.

Tras el hallazgo y la identificación del legítimo propietario de la mercadería, se dio intervención a la fiscalía local en turno, que dispuso las directivas necesarias para continuar con las diligencias legales del caso.