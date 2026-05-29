Recuperan medicamentos robados y abandonados en la vía pública

Personal policial del Destacamento de Río Tala logró el esclarecimiento de un hecho de hurto tras una serie de tareas investigativas que permitieron recuperar elementos que habían sido robados días atrás.

El procedimiento se desencadenó luego de que los efectivos lograran establecer la procedencia de tres cajas de medicamentos que habían sido descartadas en la vía pública por dos hombres al notar la presencia policial.

A través de las averiguaciones correspondientes, las autoridades constataron que los fármacos secuestrados pertenecían a un hombre de 57 años de edad, quien había radicado la denuncia por el robo de los mismos hace algunas jornadas.

Tras el hallazgo y la identificación del legítimo propietario de la mercadería, se dio intervención a la fiscalía local en turno, que dispuso las directivas necesarias para continuar con las diligencias legales del caso.