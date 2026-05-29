Recuperan medicamentos robados y abandonados en la vía pública

El Municipio alertó que la eliminación de la "Zona Fría" costará más de 2.300 millones de pesos anuales a la economía local
El Municipio alertó que la eliminación de la "Zona Fría" costará más de 2.300 millones de pesos anuales a la economía local
La Municipalidad de San Pedro advirtió sobre el severo impacto económico que representaría para la comunidad local la posible eliminación del régimen de "Zona Fría", una medida bajo análisis en el Senado de la Nación que implicaría aumentos de hasta el 100 por ciento en las tarifas de gas para los usuarios del distrito.