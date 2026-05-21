Proponen crear el programa municipal "Cine Distendido" para personas con TEA o trastornos de aprendizaje

Los concejales del bloque Acuerdo Vecinal, Martín Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa, presentaron hoy ante el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro un proyecto de ordenanza que busca crear el Programa Municipal "Cine Distendido". La iniciativa tiene como objetivo principal garantizar el acceso inclusivo a actividades culturales y recreativas adaptadas para personas con dificultades sensoriales, Trastorno del Espectro Autista (TEA), trastornos del aprendizaje o condiciones similares.

El documento, dirigido al presidente del cuerpo deliberativo, concejal Martín Baraybar, surge a partir de una propuesta impulsada por la organización "Familias TGD Padres Tea - San Pedro - Red Federal", representada por Laura Graciela Almirón y María Luz Morales. Las impulsoras vienen desarrollando una intensa labor de concientización y promoción de derechos en la comunidad bonaerense.

Entre los fundamentos de la medida, se destaca que el TEA afecta a uno de cada cuarenta niños y niñas, influyendo en la comunicación, la interacción social y el desarrollo cognitivo emocional. Asimismo, se invoca el artículo 30 de la Ley Nacional 26.378, que ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual obliga al Estado a asegurar que este colectivo participe en igualdad de condiciones en la vida cultural.

La propuesta técnica contempla modificaciones específicas en las salas para consolidar un ambiente amigable. Esto incluye la reducción de sonidos fuertes o estridentes, la disminución de estímulos lumínicos invasivos y la total libertad de movimiento dentro del espacio durante el transcurso de las funciones.

De aprobarse la normativa, la Autoridad de Aplicación designada por el Departamento Ejecutivo reglamentará un cronograma mínimo anual de carácter obligatorio. Las funciones adaptadas se distribuirán estratégicamente durante el año, contemplando una fecha en la semana del 2 de abril por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, dos en vacaciones de invierno, cuatro en vacaciones de verano, y jornadas individuales en las semanas del Día del Niño, Día del Estudiante, Reyes Magos y Navidad.

El proyecto faculta al municipio a utilizar diversos espacios comunitarios y oficiales del partido, entre los que se enumeran el Teatro Municipal Siripo, el Centro Integrador Comunitario (CIC), la Plaza Belgrano, el Salón Tiro Federal, el Centro Casella, el SUM del Barrio Los Cazadores, el escenario del Vía Crucis y, previa autorización, el Salón Dorado del propio Concejo Deliberante. Además, se autoriza al Ejecutivo a firmar convenios con entidades públicas y privadas para expandir el alcance territorial del programa y a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para su financiamiento.