Rescatan y restaurarán dos históricos surtidores de combustible de la empresa Plácido Martínez Sobrado



Dos históricos surtidores de combustible que pertenecieron a la emblemática empresa local Plácido Martínez Sobrado fueron rescatados de una chatarrería local para ser incorporados a una colección particular de "petromobilia", la rama del coleccionismo dedicada a resguardar la historia de los combustibles y sus tecnologías. Las piezas, que forman parte del patrimonio histórico y de la memoria social de la ciudad, serán restauradas por completo para preservar su valor testimonial. Dos históricos surtidores de combustible que pertenecieron a la emblemática empresa local Plácido Martínez Sobrado fueron rescatados de una chatarrería local para ser incorporados a una colección particular de "petromobilia", la rama del coleccionismo dedicada a resguardar la historia de los combustibles y sus tecnologías. Las piezas, que forman parte del patrimonio histórico y de la memoria social de la ciudad, serán restauradas por completo para preservar su valor testimonial.

La iniciativa fue impulsada por Alejandro Bianchini, un comerciante sampedrino y colaborador habitual del Museo Paleontológico en tareas de rescate patrimonial, quien fue alertado sobre la existencia de estos aparatos por Diego Melgar, propietario de un comercio de venta de metales. Los dispositivos recuperados pertenecen a la marca S.A.M.Y.A. Avery Hardoll; el más antiguo data de finales de la década de 1920 o principios de 1930, mientras que el segundo corresponde a un modelo de la década de 1940.

Más allá de su valor técnico, las piezas conectan directamente con la vida cotidiana de las pasadas generaciones de sampedrinos. Uno de los surtidores estuvo destinado específicamente al expendio de kerosene en el antiguo local de la firma ubicado en la intersección de las calles Pellegrini y Las Heras. En ese sitio, los vecinos solían formar largas filas con damajuanas y bidones para abastecerse del combustible necesario para la calefacción del hogar, transformando la espera en un espacio de encuentro e interacción social característico de la época.