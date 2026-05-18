Presentan un pedido de informes en el HCD sobre la ocupación y el estado del frente costero

El vecino Eduardo Rubén Villa presentó un exhaustivo pedido de informes dirigido al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, con el objetivo de obtener precisiones detalladas sobre la situación actual del frente costero y la ocupación de los espacios ribereños sobre el Río Paraná.

La iniciativa legislativa se fundamenta en la necesidad de garantizar transparencia respecto al uso del espacio público y asegurar el acceso de los vecinos y visitantes al río, un área considerada patrimonio natural, urbano, turístico y recreativo clave para el desarrollo estratégico de la ciudad.

En el documento, se destaca la preocupación de la comunidad ante la coexistencia de sectores costeros ocupados por clubes, emprendimientos privados, concesiones, areneras y la zona portuaria, en convivencia con áreas que carecen de una utilización visible, presuntas ocupaciones irregulares y una aparente falta de planificación integral.

Entre los puntos principales del requerimiento, el vecino solicita que el Departamento Ejecutivo informe si el municipio cuenta con un relevamiento y un mapa actualizado del frente costero que identifique claramente los sectores públicos, privados, concesionados y aquellos que se encuentran vacantes o subutilizados.

Asimismo, la presentación exige un detalle pormenorizado de los espacios ribereños ocupados, especificando el nombre de las instituciones o empresas, la superficie que ocupan, su situación contractual o legal (ya sean concesiones vigentes, permisos precarios, comodatos o convenios de uso) y el nivel de cumplimiento de los cánones y contraprestaciones económicas que percibe la administración municipal.

El pedido de informes también pone el foco en las problemáticas habitacionales y de control, indagando sobre la existencia de actuaciones administrativas vinculadas a ocupaciones ilegales, ampliaciones no autorizadas o restricciones indebidas al acceso público. En ese sentido, se reclama conocer la cantidad, ubicación y estado de conservación de los accesos públicos actuales al río Paraná.



