Continúan los operativos de control vehicular y prevención en San Pedro y las localidades

Fuerzas de seguridad continúan con el desarrollo de intensos operativos de tránsito y prevención en los distintos accesos a las localidades del partido y en sectores estratégicos de la ciudad de San Pedro, informaron fuentes oficiales.

Los controles, que son llevados adelante de manera permanente por el personal policial, tienen como finalidad primordial reforzar la seguridad vial en la región, prevenir la comisión de ilícitos y constatar que los conductores cumplan con la documentación obligatoria requerida para circular.

Durante los procedimientos se realiza de forma sistemática la identificación de personas y la verificación del estado de los vehículos.

Asimismo, las autoridades locales precisaron que, en aquellos casos donde se detectan irregularidades o faltas a las normativas vigentes, se procedió a labrar las actas de infracción correspondientes con intervención de los organismos de faltas competentes.